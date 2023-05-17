Мошенники обогатились на 84 млн рублей за счет бийчан

Очередной бийчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители предупреждают жителей края о разных видах мошенничества. В полиции призывают не говорить код из СМС, перезванивать родственникам и звонить на горячую линию банка, если речь заходит о деньгах.

Однако бийчане разных возрастов и профессий продолжают попадаться в ловушки аферистов.

Так, 67-летнему научному консультанту из Бийска позвонили с неизвестного номера и под видом сотрудника ОВД сообщили, что в банке злоумышленник пытался по генеральной доверенности снять с его счета накопления.

Неизвестный убедил пострадавшего, что нужно срочно снять все деньги и перевести на "единый страховой счет".

Мужчина доверился мошеннику и через банкоматы отправил на счет злоумышленников 5,7 млн рублей. Возбудили уголовное дело.

За четыре месяца 2023 года 428 жителей Бийска попались на удочку мошенников. Благодаря чему преступники обогатились на 84 млн рублей.

Ранее минус 500 тыс. рублей оказалось на карте барнаульца, установившего мобильное приложение.