Мощное землетрясение произошло ранним утром в Сибири

Землетрясение произошло юго-восточнее Красноярска в минувшие выходные, сообщает "Интерфакс". Магнитуда подземного толчка составила 4,6. Это случилось в 08:14 местного времени
О пострадавших не сообщается.
В районе эпицентра наблюдалась до этого сейсмическая активность.
Также подземные толчки магнитудами 3,2 и 3,3 зарегистрированы в выходные на севере Байкальского рифта.
Ранее местные жители ощутили подземный толчок на Алтае.
Зона сейсмособытия составила 50 км, в нее попали 11 сел и деревень Улаганского и Кош-Агачского районов.
В регионе есть очаг сейсмоактивности, который сохраняется уже почти 20 лет. Причина - горообразование.
Также в Сибири произошло мощное землетрясение.