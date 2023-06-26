Мощное землетрясение произошло ранним утром в Сибири

Землетрясение произошло юго-восточнее Красноярска в минувшие выходные, сообщает "Интерфакс". Магнитуда подземного толчка составила 4,6. Это случилось в 08:14 местного времени

О пострадавших не сообщается.

В районе эпицентра наблюдалась до этого сейсмическая активность.

Также подземные толчки магнитудами 3,2 и 3,3 зарегистрированы в выходные на севере Байкальского рифта.

Ранее местные жители ощутили подземный толчок на Алтае.

Зона сейсмособытия составила 50 км, в нее попали 11 сел и деревень Улаганского и Кош-Агачского районов.

В регионе есть очаг сейсмоактивности, который сохраняется уже почти 20 лет. Причина - горообразование.

Также в Сибири произошло мощное землетрясение.