Мощный взрыв прогремел в Таганроге (обновлено)

По данным Telegram-канала "112" взрыв прогремел около ресторана «Чехов Сад» на улице Александровской. В близлежащих квартирах от взрывной волны выбило стекла в окнах.
Lenta.ru сообщает, что пострадали люди. Некоторые из горожан оказались под завалами, их извлекают спасатели. Свидетели сообщают, что на месте взрыва образовалась воронка 5 на 5 м.
Telegram-канал BAZA добавляет, что по предварительным данным пострадало три человека. У них осколочные ранения.
Некоторые очевидцы заявляют, что было два взрыва: один сильный, другой послабее, добавляет Mash.
Причины взрыва неизвестна, на месте работают правоохранительные органы и медики.
Обновлено в 20:36.
Число пострадавших увеличилось до пяти. Им оказывают помощь медики. Также сильно пострадало здание кафе, сообщает BAZA.