25 июля
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Происшествия

Морские людоеды пристрастились к кокаину и стали чудить

Группа исследователей заметила, что у акул у побережья Флориды в последнее время наблюдается неадекватное поведение.

Белая акула
Белая акула
Terry Goss, CC BY 2.5, commons.wikimedia.org

Выяснилось, что подводные хищники пристрастились к кокаину, указывает LIFE.

Дело в том, что контрабандисты иногда сбрасывают за борт пакеты с кокаином. Это происходит при риске нарваться на морские патрули. А волны выбрасывают на берег остатки упаковок, в которых перевозили наркотики.

Местные рыболовы уже давно заметили, что хищники ведут себя странно — некоторые "ходят" кругами на месте, другие радостно приближаются к судам. Видимо, в надежде заполучить зелье.

Стоит отметить, что совсем скоро выйдет документальный фильм "Кокаиновые акулы" на канале Discovery. В картине расскажут о полном исследовании хищниц-кокаинщиц.

Между тем стало известно, что акулы-убийцы скоро появятся в Черном море. После недавно произошедшей трагедии в египетской Хургаде, когда акула растерзала 23-летнего россиянина в акватории пляжа, биологи оценили возможность появления "челюстей" в Черном море.

Из-за изменения климата на планете вероятен процесс миграции акул-убийц и в Черное море.

Причем агрессивные виды акул уже проникли и во Владивосток. Местные жители их встречают у берегов Курильских островов.

В российских водах уже замечена даже белая акула — людоед.

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