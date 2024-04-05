Монах напился и на радостях решил пробраться к монашкам

Полицейские арестовали буддийского монаха, который попытался пробраться в келью к монашкам, сообщает The Thaiger.

Инцидент случился в Таиланде.

Монах употреблял алкоголь, тем самым нарушая правила. А после, под покровом темноты, попытался попасть в комнату к двум монашкам. Однако их дверь оказалась закрыта.

Тогда мужчина начал стрелять в окна их комнаты из рогатки.

Испуганные женщины позвонили в полицию.

Правоохранители арестовали пьяного мужчину и отвезли его в участок, указывает Lenta.ru.

Ранее 124-летний монах устроил фотосессию в аэропорту и рассказал о сексе и долголетии. Сотрудники аэропорта в столице ОАЭ бросились фотографироваться с пассажиром Свами Шиванандой. Причиной ажиотажа стал возраст индийца — 124 года.

Секрет долгожительства Шивананды может быть объяснен тем, что он не мирянин, а монах. Во всяком случае, сам мужчина убежден, что дожил до столь преклонных лет благодаря регулярным занятиям йогой, сексуальному воздержанию, отказу от вкусной, но калорийной пищи и другому аскетизму в быту.

В паспорте Шивананды написано, что он родился в 1896 году, однако эти сведения на его родине пока не признали достоверными и будут перепроверять.

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