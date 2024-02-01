Девушка обманула двух пенсионеров из Алтайского края

90-летней жительнице села Родино позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее внучка якобы попала в ДТП.

Чтобы "урегулировать вопрос", нужно было полтора млн рублей. Однако у пенсионерки было только 500 тыс. рублей. Через время к ней пришла девушка и забрала всю сумму.

Полицейские выяснили, что деньги забрала 18-летняя студентка местного колледжа. Она проживала в райцентре на съемной квартире.

Девушка призналась, что похищала деньги два раза. В общей сложности девушка забрала у пенсионеров 570 тыс. рублей. При этом она рассказала, что работу нашла в социальных сетях. За выполненную работу полагалось пять процентов от дохода.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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