12 мая
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Происшествия

Молодая девушка из Барнаула угнала машину у таксиста

Нетрезвая 19-летняя девушка из Барнаула угнала автомобиль у 33-летнего таксиста, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Заявление в полицию поступило от хозяйки машины, которая сдавала его в аренду таксисту.

Как выяснилось, мужчина познакомился со злоумышленницей вечером и прокатил по городу.

Затем пара решила закрепить знакомство за алкоголем. В какой-то момент таксист отлучился, чтобы купить сигарет, и оставил ключи от автомобиля в замке зажигания.

Девушка воспользовалась его забывчивостью. Вернувшись, мужчина не увидел ни машины, ни новой знакомой.

Сотрудники ДПС задержали угонщицу по горячим следам. На нее составили протокол о вождении в алкогольном опьянении, а также возбудили уголовное дело за угон.

Ранее новосибирец угнал автомобиль, который отсудила у него бывшая жена.

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