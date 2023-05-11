Молодая девушка из Барнаула угнала машину у таксиста

Заявление в полицию поступило от хозяйки машины, которая сдавала его в аренду таксисту.
Как выяснилось, мужчина познакомился со злоумышленницей вечером и прокатил по городу.
Затем пара решила закрепить знакомство за алкоголем. В какой-то момент таксист отлучился, чтобы купить сигарет, и оставил ключи от автомобиля в замке зажигания.
Девушка воспользовалась его забывчивостью. Вернувшись, мужчина не увидел ни машины, ни новой знакомой.
Сотрудники ДПС задержали угонщицу по горячим следам. На нее составили протокол о вождении в алкогольном опьянении, а также возбудили уголовное дело за угон.
Ранее новосибирец угнал автомобиль, который отсудила у него бывшая жена.