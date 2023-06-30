30 июня
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Происшествия

Молодая банкирша выпала из окна и разбилась на глазах бойфренда

В Москве погибла 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова. Она выпала из окна и разбилась. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на Telegram-канал "112".

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер.
Михаил Хаустов

По данным источника, Байкова руководила департаментом по работе с корпоративными клиентами в «Локо-банке». До этого она руководила одним из проектов Московского кредитного банка (МКБ).

Источник сообщает, что девушка пригласила в гости своего молодого человека Андрея. Они встречались на протяжении трех недель. Влюбленные хорошо проводили вечер. Позже к паре приехали друзья и позвали с собой в клуб, но Кристина и Андрей отказались.

Затем девушка ушла в другую комнату на долгое время. Вернувшись, Байкова плакала. Вдруг она бросилась к молодому человеку на колени, а затем кинулась к открытому окну и забралась на парапет.

Андрей пытался отговорить возлюбленную, но девушка упала и разбилась. Примечательно, что мужчина снимал на видео произошедшее. У следователей появились к нему вопросу.

По информации издания, Байкова принимала гормональные препараты. Предположительно, из-за них у нее было непредсказуемое эмоциональное состояние.

По факту гибели девушки проводится проверка. Делом занимается Следственный комитет.

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