Молодая банкирша выпала из окна и разбилась на глазах бойфренда

По данным источника, Байкова руководила департаментом по работе с корпоративными клиентами в «Локо-банке». До этого она руководила одним из проектов Московского кредитного банка (МКБ).
Источник сообщает, что девушка пригласила в гости своего молодого человека Андрея. Они встречались на протяжении трех недель. Влюбленные хорошо проводили вечер. Позже к паре приехали друзья и позвали с собой в клуб, но Кристина и Андрей отказались.
Затем девушка ушла в другую комнату на долгое время. Вернувшись, Байкова плакала. Вдруг она бросилась к молодому человеку на колени, а затем кинулась к открытому окну и забралась на парапет.
Андрей пытался отговорить возлюбленную, но девушка упала и разбилась. Примечательно, что мужчина снимал на видео произошедшее. У следователей появились к нему вопросу.
По информации издания, Байкова принимала гормональные препараты. Предположительно, из-за них у нее было непредсказуемое эмоциональное состояние.
По факту гибели девушки проводится проверка. Делом занимается Следственный комитет.