Минтранс опроверг информацию о повреждении опор Крымского моста

Минтранс опроверг информацию о том, что повреждена 145-я опора Крымского моста. Об этом сообщает ТАСС .

В министерстве заявили, что повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. Однако информацию о том, что разрушена 145-я опора, в ведомстве назвали ложной.

Также выехала спецгруппа следователей на Крымский мост из-за ЧП, сообщили в ГУ СК по Крыму.

Ранее СМИ сообщали о том, что повреждена 145-я опора. Сообщалось, что в октябре 2022 года рядом с этим же местом взорвалась фура, которая ехала в Крым из Краснодара.

Также Telegram-канал "112" сообщал о том, что погибли два человека, еще один госпитализирован.