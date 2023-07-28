Минобороны РФ: причина взрыва в Таганроге - террористическая атака Украины

Минобороны РФ прокомментировало ЧП в Таганроге в Ростовской области 28 июля. По их информации, взрыв произошел в результате атаки Киевского режима. Об этом сообщают РИА Новости.

В Минобороне РФ заявили, что Киев направил террористическую атаку по жилой инфраструктуре Таганрога. Он ударил переоборудованной в ударную ракетой С-200 по городу. Ракета была перехвачена в воздухе, однако ее осколки рухнули в город.

По словам губернатора Ростовской области, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. В результате пострадали стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Также взрывной волной выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

От взрыва пострадало 15 человек. Девять из них были госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести. Погибших нет.

На месте ЧП работают 60 спасателей и 17 единиц техники.