25 июля
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Происшествия

Мигранта, преследовавшего 11-летнюю девочку, заключили под стражу в Барнауле

В Барнауле заключили под стражу мигранта, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает Следком по региону.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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В преступлении обвиняется 29-летний житель одной из среднеазиатских республик.

Напоминаем, что инцидент произошел 19 июля в Ленинском районе. Иностранный водитель преследовал на машине 11-летнюю девочку, держа руку в районе паха.

Школьнице удалось скрыться от него в квартире неравнодушных людей. Она рассказала о случившемся.

После инцидента мигрант попытался уехать из России. Он в миграционную службу и попросил за взятку в размере 65 тыс. рублей изготовить для него паспорт. При передаче денег его и задержали.

"По ходатайству следователя СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщают в ведомстве.

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