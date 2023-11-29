Международный скандал: после двойного убийства исчез сын основного подозреваемого. При чем тут французский легион

Генконсульство России в Анталье находится на связи с турецкими полицейскими, сообщает ТАСС .

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Что произошло

В турецком Бодруме на склоне у дороги в бухте обнаружили тела 42-летней женщины и ее 15-летней дочери. Выяснилось, что их застрелили на арендуемой вилле и перевезли в это место.

Преступник завернул тела в простыни, связал веревками, погрузил в автомобиль и вывез за город. Так их и обнаружили — связанными в простынях.

Главный подозреваемый — муж 42-летней россиянки. Сообщалось, что он гражданин Финляндии.

Погибшая работала в Турции моделью. Из какого российского региона родом погибшие — не сообщается. Также не указано, из какого оружия застрелили мать и ее 15-летнюю дочь.

Несколько дней назад мать и дочь исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление в полицию. Полиция с помощью камер видеонаблюдения отследила автомобиль, который отъезжал от дома.

Версия сына

Сын погибшей высказал свою версию случившегося. Он убежден, что его мать и сестру убил не финн, а отчим — гражданин Литвы и Франции Андрей. Отчим мог мстить — россиянка не давала ему общаться с ребенком, пятилетним мальчиком.

Бывший муж Ирины раньше работал телохранителем олигарха. К тому же служил во французском легионе. Но это версия.

Где ребенок

Сын убитой также рассказал, что пятилетний мальчик в последнее время жил в Литве.

Финн

Местонахождение финна не указывается. Получается, дело не только семейное, но и смахивает на международный скандал, в котором замешаны представители четырех стран — Финляндии, Литвы, Франции и России.

Впрочем, сын погибшей утверждал, что отчим работал охранником у украинского олигарха. Соответственно, появилась и пятая страна в этом громком убийстве.

Между тем Генкольсульство России в Анталье сообщило, что опубликует соответствующий комментарий после того, как турецкие полицейские предоставят результаты расследования.

Между тем россиянин застрелил двоих знакомых и утопил в проруби свидетельницу.

Он употреблял наркотики вместе с двумя приятелями в своей квартире. Между мужчинами завязался конфликт. Владелец жилья взял карабин и застрелил гостей.

Через несколько дней он вспомнил, что в момент двойного убийства в квартире находилась его знакомая. Тогда он решил избавиться и от нее. Вместе с товарищем мужчина вывез девушку в бухту и утопил в проруби.