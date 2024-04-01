Последний раз Либерж выходила на связь 14 февраля, указывает "МК". А 15-го поехала на операцию по удалению доброкачественной опухали в легком.
Причина смерти пока не называется.
Накануне соседи Либерж вызвали спасателей из-за того, что почувствовали из ее квартиры трупный запах. Когда вскрыли дверь, нашли тело девушки на полу.
На «Дом-2» она пришла в 2011 году. Родилась в Санкт-Петербурге. Ей было 36 лет.
Ранее Охлобыстин извинился перед проститутками за критику бывшей звезды "Дома-2".
также скоропостижно умер актер из популярного сериала «Глухарь». Это Алексей Черных.
Он известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Ищейка», фильме «Сын».
Причина смерти не уточняется.
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