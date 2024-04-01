1 апреля
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Происшествия

Мертвой в квартире нашли на 41 день после смерти одну из популярных участниц «Дома-2»

В квартире обнаружили популярную участницу телестройки «Дом-2» Либерж Кпадону.

Либерж Кпадону.
Либерж Кпадону.
Дом-2

Последний раз Либерж выходила на связь 14 февраля, указывает "МК". А 15-го поехала на операцию по удалению доброкачественной опухали в легком.

Причина смерти пока не называется.

Либерж Кпадону.
Либерж Кпадону.
Дом-2

Накануне соседи Либерж вызвали спасателей из-за того, что почувствовали из ее квартиры трупный запах. Когда вскрыли дверь, нашли тело девушки на полу.

На «Дом-2» она пришла в 2011 году. Родилась в Санкт-Петербурге. Ей было 36 лет.

Либерж Кпадону с родителями.
Либерж Кпадону с родителями.
Дом-2

Ранее Охлобыстин извинился перед проститутками за критику бывшей звезды "Дома-2".

также скоропостижно умер актер из популярного сериала «Глухарь». Это Алексей Черных.

Он известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Ищейка», фильме «Сын».

Причина смерти не уточняется.

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