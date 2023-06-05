7 июня
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Происшествия

Мертвых молодоженов нашли сразу после первой брачной ночи

Жених и невеста скончались в ночь после свадьбы, сообщает India Today.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

ЧП случилось в индийской деревне, когда молодоженов обнаружили родственники.

По данным судмедэкспертов, у молодых людей произошли сердечные приступы. Они стали причиной их смерти, указывает Газета.Ru.

Уголовное разбирательство полицейские не стали проводить. А тела жениха и невесты кремировали. Что могло вызвать внезапные проблемы с сердцем у здоровых молодых людей так и осталось неизвестным.

Ранее обезьяна во время свадебной фотосессии "отбила" жениха у невесты. Жених кружил невесту для романтического видео и свадебных фотографий. Внезапно к влюбленным выбежала обезьяна с детенышем на спине. Она взгромоздилась на жениха и удобно устроилась у него на руках.

Позже к мужчине подошла обескураженная невеста, и молодожены стали сниматься вместе с обезьянами.

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