Медведь загрыз россиянку в районе Танкодрома

Пострадавшую спасти не удалось.
Сообщение о произошедшем поступило в экстренные службы 15 июля днем. Сотрудники Рогвардии обнаружили бурого медведя и тело погибшей, указывает Газета.Ru. Зверя застрелили.
Устанавливается личность погибшей.
Ранее сибиряк отправился собирать черемшу, но угодил в лапы медведя.
Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Ему удалось по телефону сообщить о произошедшем супруге. Прибывшие на место жители помогли потерпевшему добраться до больницы.
Также сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе.