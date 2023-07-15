17 июля
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Происшествия

Медведь загрыз россиянку в районе Танкодрома

Магаданская полиция проводит проверку по факту нападения медведя на человека.

Медведь.
Медведь.
Открытые источники в интернете

Пострадавшую спасти не удалось.

Сообщение о произошедшем поступило в экстренные службы 15 июля днем. Сотрудники Рогвардии обнаружили бурого медведя и тело погибшей, указывает Газета.Ru. Зверя застрелили.

Устанавливается личность погибшей.

Ранее сибиряк отправился собирать черемшу, но угодил в лапы медведя.

Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Ему удалось по телефону сообщить о произошедшем супруге. Прибывшие на место жители помогли потерпевшему добраться до больницы.

Также сотрудники алтайского заповедника повстречались с медведем на таежной тропе.

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