МЧС обновил список погибших в «Крокус Сити Холле»

Списки погибших обновил МЧС РФ, сообщает Baza.
Ранее сообщалось, что адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают отрезать уши.
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Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, где погибли 143 человека и пострадали порядка 360.
Списки погибших обновил МЧС РФ, сообщает Baza.
Ранее сообщалось, что адвокатам обвиняемых в теракте в «Крокусе» угрожают отрезать уши.
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