17 мая
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Происшествия

Массовое ДТП с мотоциклом произошло в Барнауле

ДТП с двумя легковушками и мотоциклом произошло в Барнауле вечером 16 мая, сообщает "Инцидент Барнаул".

ДТП в Барнауле с мотоциклом.
ДТП в Барнауле с мотоциклом.
"Инцидент Барнаул"

Авария произошла на пересечении ул. Попова и Солнечной Поляны. На кадрах у двух автомобилей видных повреждения кузовов. Мотоцикл лежит на боку рядом.

Очевидцы сообщают, что водитель мотоцикла сбежал вместе с другом с места ДТП.

Известно, что один из пострадавших автомобилей - Toyota Land Cruiser.

Ранее ряженый полицейский из Алтайского края прокатился на мотоцикле и получил штраф. Пьяный мужчина нарядился в полицейский китель, которые ему не принадлежал.

За ношение чужой формы сельчанина наказали штрафом в размере 1 тыс. рублей. За пьяную езду - на 30 тыс. рублей.

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