Массовая драка с мигрантами произошла в Новосибирске из-за издевательств над собакой

Мигранты в одном из дворов Новосибирска избили полицейского и его соседа после замечания об издевательстве над животным 24 июня, сообщает " КП-Новосибирск ".

По словам местных жителей, пятеро нетрезвых мигрантов из Средней Азии пришли во двор, где играли дети.

По пути один из них встретил бездомную собаку и начал издеваться, набросив ее на шею, как воротник. Животное стало сопротивляться. Мигрант швырнул пса на землю, и тот завизжал.

Один из жильцов дома вышел во двор, чтобы сделать замечание. После словесной перепалки началась драка. В какой-то момент представители Средней Азии повалили мужчину на землю и начали бить ногами.

В новосибирском дворе произошла массовая драка с мигрантами. "КП-Новосибирск"

На помощь вышел еще один мужчина - сотрудник полиции. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета, однако мигрантов это не испугало. В ответ они стали бросать кирпичи, а позже полицейского тоже и повалили на землю.

В итоге у первого пострадавшего, 46-летнего Дениса, сломана челюсть, сотрясение мозга и другие травмы. 40-летний сотрудник МВД получил легкое сотрясение, ушибы и синяки.

Также пострадал еще один мужчина, вышедший на подмогу соседям - он из Узбекистана, но живет в Новосибирске с семьей.

Все трое отказались от госпитализации.

В новосибирском дворе произошла массовая драка с мигрантами. "КП-Новосибирск"

Мигранты при этом убежали сразу после своего преступления. На них написали заявление в полицию, позже их задержали и доставили в отдел.

Дальнейшее наказание зависит от результатов судмедэкспертизы.

Местные жители при этом жалуются, что в их домах уже несколько лет нет даже управляющей компании, которая занялась бы вопросами безопасности. Ни во дворах, ни в магазине нет камер видеонаблюдения, которые облегчили бы поиски преступников.

К тому же, рядом находится три больших базара, водители паркуют фуры на улицах. А неподалеку частные дома, в которых нелегально прописывают мигрантов.

По заявлению местный жителей следком даже открыл уголовное дело о резиновом доме, где прописано 300 иностранцев.

"У нас тут и нормальные мигранты живут, но порядка не хватает", - отмечают собственники близлежащих домов.

Ранее в алтайском городе также завязалась драка из-за собаки. Животное купалось в фонтане, и проходящий мимо мужчина сделал замечание нетрезвым хозяевам пса.