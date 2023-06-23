25 июня
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Происшествия

Мальчик неделю жил с проглоченной монетой, пока ему не помогли врачи из Томска

В Кемерово ребенок проглотил монету, но врачи родного города почти ничего не сделали. На помощь пришли томские медики, сообщает Mash Siberia.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Семилетний Матвей из Томска проглотил пятирублевую монету. Родители сразу же обратились в местную детскую больницу.

Врачи сделали рентген и на этом успокоились. Родителям сказали приходить через четыре дня, если монета не выйдет сама. Пятак оставался внутри, и семья снова обратилась к томским специалистам. Ничего не изменилось: еще раз попросили подождать.

Когда сына затошнило, мать начала обзванивать все медучреждения в Кемерово. Медики предлагали без наркоза и анестезии достать монету с помощью эндоскопа. Родители были категорически против.

Только в томской детской больнице ребенку помогли. Операция длилась четыре часа. Больше здоровью мальчика ничего не угрожает.

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