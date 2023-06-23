Мальчик неделю жил с проглоченной монетой, пока ему не помогли врачи из Томска

Семилетний Матвей из Томска проглотил пятирублевую монету. Родители сразу же обратились в местную детскую больницу.
Врачи сделали рентген и на этом успокоились. Родителям сказали приходить через четыре дня, если монета не выйдет сама. Пятак оставался внутри, и семья снова обратилась к томским специалистам. Ничего не изменилось: еще раз попросили подождать.
Когда сына затошнило, мать начала обзванивать все медучреждения в Кемерово. Медики предлагали без наркоза и анестезии достать монету с помощью эндоскопа. Родители были категорически против.
Только в томской детской больнице ребенку помогли. Операция длилась четыре часа. Больше здоровью мальчика ничего не угрожает.