Магазин "Суши Wok" загорелся ночью в Барнауле – эвакуировали двух взрослых и ребенка

Пожар произошел в магазине "Суши Wok" ночью 26 июня в Барнауле. Потребовалась эвакуация двух взрослых и одного ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Магазин "Суши Wok" находился в 9-этажном жилом доме на улице Попова, 72. Пламя охватило кухню, а дым от пожара проник в вентиляцию и начал распространяться по подъезду дома.

На помощь людям отправилось звено газодымозащитной службы. Они эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка, по лестничным маршам.

Площадь пожара составила 5 кв. м. На месте происшествия работало 13 человек личного состава и три единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее сухая трава загорелась на площади более 1 тыс. км совсем рядом с поселком в Суетском районе 24 июня.