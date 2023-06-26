27 июня
﻿
Происшествия

Магазин "Суши Wok" загорелся ночью в Барнауле – эвакуировали двух взрослых и ребенка

Пожар произошел в магазине "Суши Wok" ночью 26 июня в Барнауле. Потребовалась эвакуация двух взрослых и одного ребенка. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в магазине "Суши Wok"
Пожар в магазине "Суши Wok"
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Магазин "Суши Wok" находился в 9-этажном жилом доме на улице Попова, 72. Пламя охватило кухню, а дым от пожара проник в вентиляцию и начал распространяться по подъезду дома.

На помощь людям отправилось звено газодымозащитной службы. Они эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка, по лестничным маршам.

Площадь пожара составила 5 кв. м. На месте происшествия работало 13 человек личного состава и три единицы техники.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Ранее сухая трава загорелась на площади более 1 тыс. км совсем рядом с поселком в Суетском районе 24 июня.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость