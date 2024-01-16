17 января
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Происшествия

Любовь Успенскую обманули мошенники на 1 млн рублей

От телефонных мошенников пострадала тезка певицы в Москве, сообщает Shot.

Телефонные мошенники умеют убедить.
Телефонные мошенники умеют убедить.
unsplash.com

68-летнюю тезку звезды шансона провели телефонные мошенники. "Сотрудница сотовой компании" сообщила, что нужно продлить договор на обслуживание номера.

Москвичка сделала все по инструкции мошенницы, но когда с нее попросили 24 тыс. рублей, бросила трубку. Однако счета уже заблокировали, а позже с карты исчез накопленный 1 млн рублей. Обманутая женщина уже обратилась в полицию.

Ранее жителей Алтайского края обманули мошенники под видом сотрудников компании сотовой связи.

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