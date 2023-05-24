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Происшествия

Лолита шокировала всех своим видом на похоронах мужа Дианы Гурцкой

Похороны замминистра образования и науки Петра Кучеренко прошли в Елоховском соборе Богоявления господня, сообщает "Московский комсомолец".

Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Дмитрий Никитин

Начало прощания официально назначили на 11:00. Семья Петра была в церкви гораздо раньше, а публика начала собираться почти за час.

Люди были одеты преимущественно в черное, девушки приходили с черными платками на голове. Всех удивила певица Лолита, которая появилась на церемонии в белом платке.

Помимо нее, на церемонию отпевания пришли Марк Тишман, Юрий Аксюта и другие известные личности.

Напомним, что врачи пытались реанимировать Петра Кучеренко прямо на борту самолета, однако спасти его не смогли.

Командир корабля совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В аэропорт незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу.

Ранее стали известны подробности его трагической смерти.

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