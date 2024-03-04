11-летнюю девочку укусила агрессивная акула на берегу пляжа

Известно, что девочка пострадала от укуса акулы в субботу, 2 марта.
Отмечается, что на инцидент обратила внимание Служба океанической безопасности Гонолулу, служба экстренной медицинской помощи и пожарная служба.
Очевидцы рассказали, что видели агрессивную рифовую акулу. Она укусила девочку за левую ногу.
При этом родители отказались от транспортировки ребенка в больницу.
Ранее сообщалось, что зубастая акула под водой бросилась на клетку с туристами и укусила ребенка.
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