12 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Легкий, но пьяный дебош на борту самолета устроил гендиректор российского аэропорта

Гендиректор челябинского аэропорта Виталий Кашин устроил дебош в самолете.

В самолете.
В самолете.
CC0

Борт авиакомпании "Россия" выполнял рейс Челябинск — Санкт-Петербург (Пулково), указывает 74.ru. Во время полета гендир авиаузла оскорблял экипаж, высказывался нелицеприятно об авиаперевозчике.

Впоследствии выяснилось, что "коллега" экипажа выпил.

В Пулково его ждала теплая встреча с сотрудниками транспортной полиции, которые составили административный протокол за "хулиганку".

В гражданской авиации мужчина работает 18 лет.

Сейчас он отстранен от занимаемой должности за недопустимое поведение.

Ранее пьяный россиянин бросался к пассажирам самолета, которые шли в туалет.

Сначала членов экипажа попросили пересадить пассажира, который "озонировал" перегаром.

На это выпивший мужчина стал материться. Конфликт не был улажен и после того, как другим, трезвым, предложили перейти на другие места. Но дебошир из мести стал их доставать изощренным способом — каждый раз приставал к ним по пути в санузел.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость