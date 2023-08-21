Легенду за драку задержали в России

Это произошло в Дагестане.

Сначала мужчина громко ругался с людьми в парке, указывает Газета.Ru. Потом сменил тактику и подрался с охранниками. И под белы рученьки бойца доставили в отдел полиции.

Составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее скандально известного бойца ММА не пустили в торговый центр. Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Он младший брат Федора Емельяненко. Боец ММА Александр Шлеменко в свое время уличил Емельяненко в пристрастии к алкоголю. Образ жизни Емельяненко спортсмен охарактеризовал так: «Умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих».