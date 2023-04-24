Лайнер с россиянами на борту более 12 часов стоит на взлетно-посадочной полосе. Никого не выпускают

Точка посадки — непальский Кытманду. Однако грозовое облако помешало лайнеру приземлиться по расписанию и в непальском городе. Самолет перенаправили в Индию, сообщает Mash.

Пассажиры больше 12 часов сидят внутри, их не выпускают на улицу или в аэропорт. Ночлег в гостинице им также не предоставляют — из-за турнира по крикету. Среди туристов есть несколько россиян.

Генконсул России в индийской Калькутте Алексей Идамкин прокомментировал ситуацию, сообщает РЕН ТВ. Он связался с российскими пассажирами, руководством аэропорта и авиакомпанией. С туристами все нормально, их обеспечили питанием, указывает Газета.Ru.

Ранее самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Пхукета в Толмачево спустя сутки. Также более 200 сибиряков застряли в Толмачево в ожидании самолета в Таиланд. Среди пассажиров начались панические настроения — отдых частично сорван.

Также почти на сутки задержали вылет сибирских туристов на Пхукет. Также сибиряки застряли в аэропорту Толмачево в ожидании самолета авиакомпании S7 на Анталью.