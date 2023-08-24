Вечером 23 августа частный борт Embraer Legacy разбился в Тверской области. По данным Росавиации, на его борту находились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир частной военной компании Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". По предварительным данным, они оба погибли. Altapress.ru рассказывает главные факты из их биографии.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин - российский предприниматель, руководитель и собственник российской группы компаний «Конкорд», также основатель ЧВК «Вагнер». Он родился 1 июня 1961 года в Ленинграде.

Окончил спортивную школу-интернат № 62, ныне современный колледж Олимпийского резерва № 1. После поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт, но вуз так и не окончил.

Ошибки прошлого

В юности был несколько раз судим. Так в 18 лет Куйбышевский суд города Ленинграда приговорил Пригожина к двум годам условно за кражу. А через два года уже Ждановский суд дал более серьезное наказание - 13 лет лишения свободы сразу по четырем статьям, среди которых есть "разбой" и «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность».

Но весь срок Пригожин так и не отсидел - его помиловали в 1988 году, и он вышел на свободу через два года.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер". Telegram-канал Baza

Первый бизнес

Первая деятельность Евгения Пригожина не была связана с военным делом. После тюрьмы молодой предприниматель открыл сеть хот-догов, а позже стал управляющим сети супермаркетов «Контраст», которая начала стремительно разрастаться.

Пригожин также был известен модными ресторанами для финансовой и политической элиты - «Старая таможня» и «New Island». В нем встречались Сергей Степашин и глава-распорядитель МВФ Мишель Камдессю.

ЧВК "Вагнер"

Летом 2016 издание «Фонтанка.ру» связывало Евгения Пригожина с руководителем Группы Вагнера — Дмитрием Уткиным.

Вскоре некогда успешный предприниматель стал контролировать ЧВК "Вагнер", которая участвовала в военных конфликтах в Африке, Сирии, на Украине и других регионах мира. Сыграл не малую роль в ведение спецоперации.

23 июня 2023 года Пригожин заявил, что по бойцам ЧВК «Вагнер» нанесли удар российские войска, и призвал к мятежу, назвав его «маршем справедливости». На следующее утро наемники ЧВК «Вагнер» взяли контроль над военными объектами, администрацией и центром Ростова-на-Дону и планировали идти в Москву.

Однако до Москвы бойцы так и не дошли. Пригожин согласился развернуть войска и закончить мятеж после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Евгений Пригожин, взятие Бахмута. Скриншот видео.

Дмитрий Уткин

Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа Главного управления Генерального штаба ВС РФ, подполковник запаса, кавалер четырех орденов Мужества. Был командиром ЧВК «Вагнер» и имел одноименный позывной.

По некоторым данным, Дмитрий Уткин родился в семье геолога в городе Асбесте Свердловской области 11 июня 1970 года. Однако другие источники утверждают, что его настоящая родина - Кировоград Украинской ССР или село Смолино под Кировоградом.

Дмитрий окончил смолинскую школу и уехал из поселка в Ленинград, где поступил в военное училище.

Военная карьера

До 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Вышел в отставку в звании подполковника.

После увольнения работал в Moran Security Group - частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах.

Также участвовал в провальной экспедиции в Сирии, куда его отправили защищать Башара Асада.

В 2014 году стал командиром собственного подразделения, которое назвал в честь собственного позывного - «ЧВК Вагнер».

Бойцы ЧВК "Вагнер" обучают военнообязанных в Белоруссии. ВоенТВ

Неонацисткие идеи

Дмитрий Уткин был известен своим увлечением эстетикой и идеологией Третьего рейха. По этой причине он и получил позывной в честь композитора-мистика.

В Луганске он даже сменил привычную полевую панаму на стальной шлем вермахта.

Не публичная личность

Дмитрий Уткин не любил фотографироваться, со СМИ почти не общался, на глаза журналистам старался не появляться.

Бойцы ЧВК "Вагнер" обучают военнообязанных в Белоруссии. ВоенТВ

Что произошло?

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.