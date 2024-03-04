Крупный пожар вспыхнул в Барнауле

Возгорание произошло на втором этаже.
О пострадавших неизвестно.
Причины пожара устанавливают.
Ранее на Алтае вспыхнул оздоровительный комплекс на территории отеля.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
В ночь на 4 марта во Власихе загорелся многоквартирный дом, сообщает "В Курсе 22".
Возгорание произошло на втором этаже.
О пострадавших неизвестно.
Причины пожара устанавливают.
Ранее на Алтае вспыхнул оздоровительный комплекс на территории отеля.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter