Крупный пожар тушили более 30 человек в Барнауле

Пожар произошел на улице Конева - горел двухквартирный деревянный дом. Крыша была охвачена пламенем, огонь рисковал перекинуться на другие строения.
На место происшествия прибыли восемь единиц техники и 31 человек личного состава.
"Благодаря слаженной работе пожарных огонь был оперативно ликвидирован, никто не пострадал", - сообщают в ведомстве.
Площадь пожара составила 100 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее барнаульцы заметили пожар в центре Барнаула, на улице Пролетарской. Горело складское помещение.