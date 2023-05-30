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Происшествия

Крупный пожар тушили более 30 человек в Барнауле

Крупный пожар вспыхнул в частном секторе в Барнауле вечером 29 мая. С огнем боролись более 30 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в частном секторе в Барнауле
Пожар в частном секторе в Барнауле
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел на улице Конева - горел двухквартирный деревянный дом. Крыша была охвачена пламенем, огонь рисковал перекинуться на другие строения.

На место происшествия прибыли восемь единиц техники и 31 человек личного состава.

"Благодаря слаженной работе пожарных огонь был оперативно ликвидирован, никто не пострадал", - сообщают в ведомстве.

Площадь пожара составила 100 кв. м. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее барнаульцы заметили пожар в центре Барнаула, на улице Пролетарской. Горело складское помещение.

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