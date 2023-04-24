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Происшествия

Крупный ландшафтный пожар ликвидировали в алтайском районе

Дежурный Панкрушихинского лесничества заметил с пожарно-наблюдательной вышки выброс дыма 23 апреля, сообщили в региональном минприроды.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Возгорание произошло в 5 километрах от села Зыково Панкрушихинского района. Как сообщили в ведомстве, горел камыш в пойме реки Бурла.

На место возгорания направились пожарные службы. Из-за сильного ветра появилась угроза перехода огня на земли лесного фонда.

Тушили огонь 27 лесных пожарных и лесопожарная техника: семь авторазливочных станций, пять малых лесопатрульных комплексов, три автомобиля УАЗ и три трактора.

Около 23:00 23 апреля пожар локализировали, а ночью потушили окончательно.

Ранее опубликовали прогноз лесных пожаров в Сибири и на Алтае на 2023 год.

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