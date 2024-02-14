Крышу сдуло на здании в Барнауле

В результате происшествия повреждения получили несколько автомобилей.
Ранее у барнаульца сдуло балкон из-за урагана. Ветер выбил стекла и они улетели вместе с крышей балкона.
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На ул. Власихнской, 133 ветром унесло крышу, сообщает "Инцидент Барнаул".
В результате происшествия повреждения получили несколько автомобилей.
Ранее у барнаульца сдуло балкон из-за урагана. Ветер выбил стекла и они улетели вместе с крышей балкона.
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