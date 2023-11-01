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Происшествия

Конный клуб сгорел в Сибири (обновлено)

Конный клуб загорелся 1 ноября утром в Новосибирской области.

Лошадь
Лошадь
СС0

Спасатели эвакуировали из горящего строения одну лошадь, указывает "Интерфакс". Ее хозяйка находилась там, не пострадала.

Кровля конюшни частично обрушилась.

Информация о гибели лошадей уточняется, пишет НГС.

Обновлено 16:11

По последним данным, из-за пожара погибли 17 лошадей, пишет sib.fm. Некоторые животные попытались самостоятельно выбраться из стойла, однако не смогли перепрыгнуть ограждение.

Ранее сгорел конный клуб "Мустанг" в городе-курорте. Животных успели вывести из огня их владельцы. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС, площадь его составила 400 квадратных метров.

Также в Новосибирской области обрушилась кровля конного клуба, погибли люди. Под обрушение попали семь человек. Двое из них, 15-летняя девочка и 45-летний тренер, погибли. Обоих достали живыми, но они скончались по дороге в больницу.

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