Конный клуб сгорел в Сибири (обновлено)

Спасатели эвакуировали из горящего строения одну лошадь, указывает "Интерфакс". Ее хозяйка находилась там, не пострадала.
Кровля конюшни частично обрушилась.
Информация о гибели лошадей уточняется, пишет НГС.
Обновлено 16:11
По последним данным, из-за пожара погибли 17 лошадей, пишет sib.fm. Некоторые животные попытались самостоятельно выбраться из стойла, однако не смогли перепрыгнуть ограждение.
Ранее сгорел конный клуб "Мустанг" в городе-курорте. Животных успели вывести из огня их владельцы. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС, площадь его составила 400 квадратных метров.
Также в Новосибирской области обрушилась кровля конного клуба, погибли люди. Под обрушение попали семь человек. Двое из них, 15-летняя девочка и 45-летний тренер, погибли. Обоих достали живыми, но они скончались по дороге в больницу.