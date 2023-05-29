Композитор Лободы и Пугачевой подал в суд на Comedy Club

Российский композитор Олег Влади подал в суд на Comedy Club Production. Музыкант требует с компании 500 тыс. рублей, сообщает Mash.

Олег Влади написал немало песен для российских исполнителей. Среди них — Алла Пугачева, Светлана Лобода и Ани Лорак.

Знаменитую песню "А может к черту любовь", композитором которой был Олег, Лобода исполнила в выпуске шоу "Танцы. Битва сезонов" в 2016 году.

Олег заметил, что упоминания его авторства нигде нет. Поэтому он посоветовался с юристом и подал иск в суд.

Композитор требует удалить выпуск со всех площадок и заплатить ему 500 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ранее VK получил контроль в компании продюсера Comedy Club.