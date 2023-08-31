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Командира с позывным "Вагнер" хоронят в Мытищах. На кладбище скопление силовиков

Командира "Группы Вагнера" Дмитрия Уткина хоронят 31 августа в подмосковных Мытищах, сообщает SHOT.

Танк с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
Танк с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина
Анна Зайкова

На кладбище — скопление военных полицейских.

Семья Уткина попросила провести церемонию без представителей СМИ, указывает LIFE.

Он находился на борту разбившегося Embraer Legacy вместе с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Дмитрий Уткин - российский офицер спецназа Главного управления Генерального штаба ВС РФ, подполковник запаса, кавалер четырех орденов Мужества. Был командиром ЧВК «Вагнер» и имел одноименный позывной.

До 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Вышел в отставку в звании подполковника.

После увольнения работал в Moran Security Group - частной компании, специализирующейся на охране морских судов в пиратоопасных районах.

В 2014 году стал командиром собственного подразделения, которое назвал в честь собственного позывного - «ЧВК Вагнер».

Уткин не любил фотографироваться, со СМИ почти не общался, на глаза журналистам старался не появляться.

Что произошло?

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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