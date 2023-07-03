Водитель большегруза не рассчитал размеры своего автомобиля и не проехал ограничитель утром 3 июля, делятся очевидцы в сообществе " В курсе 22 ".

Фура не проехала ограничитель и разбилась в Барнауле.

Предварительно, сам водитель фуры не пострадал. На кадрах заметно, как он выбирается из кабины.

Однако от фургона почти ничего не осталось. Части "будки" разлетелись по всему пути от ограничителя.

Тем временем поступают сообщения об ограничении движения на Старом мосту и километровых пробках из-за инцидента.

Так, автобус из Новоалтайска вообще решил везти пассажиров в Барнаул через Новый мост.

Пробка на Старом мосту. Яндекс.Карты

Судя по данным карт "Яндекс.Пробки", длина затора из-за не сумевшего рассчитать габариты автомобиля водителя составила 3 км.

Ранее кроссовер врезался в ограничитель на выезде из Барнаула.