Киллер расстрелял у дома бойца смешанных единоборств

Это произошло около его собственного дома, пишет Telegram-канал Mash Gor.
Неизвестный подкрался со спины к бойцу и 8 раз выстрелил из пистолета. Убийца стрелял шесть раз. Спортсмен скончался в больнице.
Объявлен план «Перехват», указывает Газета.Ru.
На месте ЧП работают криминалиста.
Ранее с простреленной головой нашли в поле судебного пристава. Его искали около суток.
В автомобиле пристава нашли отпечатки пальцев, которые могут принадлежать другому человеку.
Возбуждено уголовное дело.
А киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.
ЧП случилось около 19:00 местного времени у магазина "Магнит в Рязани. Косметик". Убит выстрелами в голову из автомата Калашникова.
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