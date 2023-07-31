1 августа
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Происшествия

Катер перерубил ноги 12-летней россиянке, водитель судна скрылся

В Самарской области разыскивают мужчину, проехавшего по 12-летней девочке на катере, сообщает Telegram-канал Baza.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
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ЧП случилось на реке Сок неподалеку от села Малая Царевщина. Девочка купалась в 10-20 метрах от берега, рядом с ней оказался белый катер.

Водитель не заметил пострадавшую и не остановился после того, как задел ее.

У рубленые раны левой и правой голени, она в Самарской клинической больнице в реанимации из-за большой потери крови. Ампутировать конечности врачи не собираются, указывает Газета.Ru.

Полиция ищет виновного. Следователи опросили очевидцев.

Ранее лодка с 11-летней девочкой заглохла в акватории сибирской реки. Лодку течением сносило под судно «Красноярский Рабочий», требовалась помощь.

Между тем микроавтобус вместе с пассажирами утонул в реке Барнаулка.

Авария произошла на шоссе Ленточный бор. Микроавтобус оказался в реке почти полностью под водой. Неизвестно, как это произошло. Очевидцы сообщают, что в машине находились отец с сыном.

Утонувший автомобиль вытаскивали самогрузом. С его помощью вытащили пассажиров микроавтобуса.

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