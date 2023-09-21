Карантин из-за африканской чумы ввели в магазине "Магнит" в Барнауле

В Барнауле в магазине "Магнит" по адресу ул. Челюскинцев, 71, корпус Н, кв.2 ввели карантин по африканской чуме свиней. Теперь объект считается инфицированным и попавшим под карантин.

Африканская чума появилась в магазинах из-за зараженной колбасы, которую делают предприятия Владимирской области Сейчас специалисты устанавливают местонахождение этих партий в Алтайском крае и в Республике Алтай.

Все торговые сети уведомили о фактах обнаружения АЧС. Им выдали предписания о снятии продукции с реализации.

Санитарная обработка и дезинфекция не прекращается на объектах хранения и торговли. При этом магазины и торговые точки продолжают работать.

План мероприятий по предотвращению распространения заболевания поручили утвердить Управлению ветеринарии Алтайского края.

Свиноводческие комплексы Алтайского края и власти уведомлены о вышеуказанных фактах.

Также предприятиям рекомендовали усилить внутренний контроль за обслуживающим персоналом хозяйств в части работы санитарных пропускников, проноса на территорию предприятий продуктов питания и кормами.

Ранее из-за чумы на российской государственной границе усилен санитарный контроль.