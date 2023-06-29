Как опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика делала вид, что ребенок пропал - видеоинтервью

Telegram-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга" показал, как приемная мать погибшего шестилетнего мальчика Далера скрывала от правоохранительных органов его пропажу. Женщина заявляла, что у ребенка есть психические расстройства.

Вероника Наумова, приемная мать шестилетнего Далера, в самом начале поисков заявляла, что у мальчика есть подозрения на шизофрению. Якобы ребенку вызывали медицинскую помощь, а также у него был воображаемый друг, который подсказывал ему, что делать.

Опекунша уверяла, что мальчик уже не раз сбегал из дома. По ее словам, он 21 июня попытался совершить побег, но его быстро поймали.

Вероника Наумова даже заявляла, что мальчика похитила родная мать. Как будто неизвестная женщина подходила к ребенку неделю назад и уговаривала уйти вместе с ней и что будет его очень любить.

В роликах, опубликованных E1.RU, женщина довольно спокойно и складно рассказывает свою версию произошедшего. Все это можно было бы принять за правду, однако 29 июня выяснилось, что мальчик погиб еще в декабре 2022 года.

Что произошло?

О пропаже шестилетнего Далера стало известно 26 июня. Его опекунша уверяла, что мальчик бесшумно покинул квартиру. Ребенка искали на протяжении трех дней более 1,5 тыс. человек, из них - три сотни полицейских.

За это время Веронику дважды проверяли на полиграфе, но отпускали. 28 июня женщину вызвали на допрос и задержали. Опекун созналась в преступлении и сообщила, где было спрятано тело ребенка.

29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже. Установлено, что он погиб еще в декабре 2022 года. Причины смерти выясняются.