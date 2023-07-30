1 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Как чувствуют себя дети после отравления в лагере, рассказали в алтайском минздраве

В Минздраве Республики Алтай рассказали о состоянии детей, который отравились в лагере в Шебалинском районе.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
СС0

Гастроэнтерическое заболевание зафиксировано у 67 детей и двоих взрослых.

Всем больным оказали медицинскую помощь. У них обнаружена легкая степень заболевания. Всех заболевших изолируют на время, чтобы продолжить наблюдение за их состоянием.

"Медицинские работники обследовали всех отдыхающих в лагере детей. Новых случаев на данный момент не выявлено", - сообщают в ведомстве.

Напоминаем, что инцидент произошел в оздоровительном лагере "Горный орленок" в Республике Алтай. По данным ведомства, с 26 по 29 июля в летнем лагере возле села Камлак к врачу обратилось 67 детей в возрасте от семи до 17 лет с жалобами на боли в животе. У всех выявили признаки кишечной инфекции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость