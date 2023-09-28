Известный барнаульский юрист - о странностях дела о побеге экс-директора риэлторской фирмы с горой денег клиентов

Коротко – о скандале
- Об исчезновении управляющей риэлторской компании «Жилфонд Барнаул» Людмилы Авдюхиной вместе с деньгами клиентов стало известно в декабре 2022 года.
- По одной из версий, она заявила коллегам, что уехала в Сочи отдыхать. Но вовремя не вернулась, после чего перестала выходить на связь.
- Выяснилось, что она не выполнила ряд обязательств по сопровождению сделок купли-продажи недвижимости и скрылась.
- В СМИ писали, что пострадали несколько десятков клиентов, похищенная сумма от менее 50 млн до 200 млн рублей.
- 22 декабря 2022 года полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления по части 4 статьи 159 (мошенничество).
- Дело ведет следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.
- По непроверенным данным, Авдюхина уехала за границу.
- 22 мая 2023 года уголовное дело приостановлено в связи с тем, что местонахождение Авдюхиной не установлено.
Схемы притяжения
- Сергей Анатольевич, 2 марта представитель «Жилфонда» заявил в соцсети, что фирма изыскала резервы и вернула клиентам деньги, украденные экс-директором. Цитирую: «Все деньги в полном объеме возмещены, клиенты решили свои жилищные вопросы. Нет ни одного пострадавшего». Какие же долги взыскивают в судах с этой фирмы?
- Да, «Жилфонд» активно публиковал сообщения, что расплатился со всеми пострадавшими от действий Авдюхиной. Однако мы точно знаем как минимум 10 судебных дел в Барнауле и Бийске, в которых пострадавшие требуют вернуть деньги и судятся с «Жилфондом».
Мы представляем интересы нескольких потерпевших. В судах мы требуем взыскать деньги с компании. Первое положительное решение Железнодорожный райсуд вынес 7 сентября. «Жилфонд» обязан выплатить клиенту 1,64 млн рублей плюс проценты.
Еще два иска рассматривает Индустриальный суд, по одному Ленинский и Железнодорожный и два – Бийский городской.
Кроме того, единственный учредитель компании «Жилфонд Барнаул» Олег Горских подал заявление в арбитражный суд и требует признать недействительными договоры поручительства, которые подписывала Авдюхина от имени компании. В процессе участвуют два клиента – им тоже не возвращены деньги.
- Как, вообще, у компании оказалась такая крупная сумма наличных – разные СМИ утверждали, что Авдюхина скрылась, прихватив с собой то ли 50 млн, то ли 100 млн, то ли даже 200 млн рублей.
- У каждого клиента своя история передачи денег. Если обобщить их, то «Жилфонд» использовал две схемы привлечения денег. В фирму обращался человек, который хотел купить жилье. Ему предлагали внести наличные в качестве обеспечения исполнения обязательств.
С клиентом заключали договор хранения денег. Документ скрепляли подписью Авдюхиной и печатью фирмы, клиент получал расписку. Деньги принимали в кассе, фирма безвозмездно хранила их, вероятно, у себя.
А как только проходила сделка и ее регистрировали в Росреестре, деньги должны были передать продавцу.
- Это, вообще, обычная практика – покупка за наличные?
- Да. Есть люди, которым по разным причинам удобнее оперировать наличными.
По второй схеме клиент барнаульского «Жилфонда» предоставлял заем под проценты – их выплачивали регулярно. Мы защищаем двух заимодавцев, которые заключили с ИП Авдюхиной договоры займа.
- Вот это новость: оказывается, Авдюхина была зарегистрирована как предприниматель?
- Да. Именно ИП Авдюхина Л.Н., по данным ЕГРЮЛ, значилась управляющим фирмы «Жилфонд Барнаул» с 2014 года до 20 января 2023-го. Кстати, этот же способ управления сохранился и после того, как Авдюхина скрылась.
С 20 января управляющий – индивидуальный предприниматель Исайченко. То есть мы видим в ЕГРЮЛ, что учредитель продолжает управление бизнесом по старой схеме, при которой произошло хищение.
Странности дела
- Из решения Железнодорожного райсуда видно: ваш клиент сразу после исчезновения Авдюхиной в декабре 2022-го обратился в фирму с просьбой вернуть деньги. Но ему ничего не вернули. Почему он пошел в суд только в апреле 2023-го?
- На тот момент, когда все это произошло, «Жилфонд Барнаул» был зарегистрирован в Москве, хотя находился в Барнауле и деятельность вел здесь. И когда потерпевшие начали подавать иски в Алтайском крае, фирма заявила возражения по подсудности спора московскому суду.
Не каждый потерпевший, потерявший деньги, может лететь судиться в Москву, это дорого, долго, далеко. Нам и коллегам из Бийска удалось доказать в краевом суде, что дела надо рассматривать в Барнауле. Но не у всех потерпевших это получилось.
После передачи по подсудности дел в Москву, «Жилфонд Барнаул» сменил регистрацию на Барнаул, после этого дела необходимо было рассматривать в Алтайском крае. Судебные разбирательства не могли начаться по существу около полгода. У нас есть предположение, зачем компании понадобились эти полгода.
- Расскажите же о нем.
- Обычная практика при рассмотрении таких дел – наложение судом ареста на счета и имущество ответчика. И вот пока велись «танцы с бубном» по подсудности, «Жилфонд Барнаул» продал свои здания, включая офис на ул. Малахова, 119 (помещение Н24), некоей Куприной. Это указано в выписке из ЕГРН, которая получена по запросу суда.
Между тем, Куприна является аффилированным лицом с учредителем «Жилфонда» Олегом Горских через цепочку связей (сведения на конец сентября).
Вы, конечно, знаете, что в связи с бегством Авдюхиной и пропажей денег правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. «Жилфонд Барнаул» признан потерпевшим (как и его клиенты). Однако, на наш взгляд, такое поведение не типично для потерпевшего.
- Зачем это было сделано, как вы предполагаете?
- Мы задали в суде вопрос, зачем потерпевшему выводить активы? В суде услышали такое объяснение: этими деньгами мы расплатились с потерпевшими. Однако доказательств, куда пошли деньги от продажи, «Жилфонд Барнаул» до сих пор не предоставил суду. Но это не единственная странность.
- Что еще вам кажется странным?
- В феврале 2023 года, когда клиенты массово предъявляли требования и подавали иски о возврате денег, была создана новая компания «Агент сервис».
Мы называем ее зеркальной, потому что она зарегистрирована по тому же адресу, что «Жилфонд Барнаул», ее управляющий до 23 августа - Екатерина Исайченко (она же управляющий фирмы «Жилфонд Барнаул»). А ее учредитель – Александр Чернокульский, управляющий ООО «Жилфонд» в Новосибирске.
Обычно такие действия предпринимаются, чтобы перенаправить клиентов и денежные потоки на подконтрольных учредителю лиц. На наш взгляд, такое поведение тоже нетипично для потерпевшего.
- Так, а что же делать, если все счета арестуют? Распускать людей и банкротиться?
- Счета-то арестуют не на 50 или, скажем, 200 миллионов, а только по тем искам, которые поданы в суд – это намного меньше. При этом компания может внести эту сумму на депозит нотариуса или на депозит суда – в этом случае снимаются все аресты и бизнес продолжит работать.
Впечатление надежности
- Известно ли вам, чья это была инициатива – принимать займы от клиентов? Лично Авдюхиной (и учредитель об этом не знал) или самой фирмы?
- В договорах займа прямо указано, что ИП Авдюхина и «Жилфонд Барнаул» входят в одну группу лиц,действуют совместно и извлекают прибыль от продажи недвижимости, такие сделки являются высоко маржинальными и т.д.
Договор заключался в офисе «Жилфонд Барнаул», деньги принимали в кассе фирмы, а сама фирма была поручителем. Но сейчас учредитель, пытаясь оспорить договор поручительства компании по этим займам, утверждает: это было якобы самодеятельностью управляющей.
Будто бы она совершала сделки в личных интересах, а он ничего не знал. Он, вообще, с 2014 года живет в Таиланде. Однако в силу закона он обязан был контролировать деятельность управляющего.
- Разве не бывает случаев, когда наемный топ-менеджер ведет себя недобросовестно, а собственник бизнеса ему доверяет и его обводят вокруг пальца?
- Такое случается. Но, понимаете, если учредитель не знал об этих договорах, то ему по закону вменяется такое знание (должен был знать или мог знать). У него есть для этого все инструменты – служба безопасности, видеокамеры, контроль заключения сделок онлайн и т.д.
И это незнание выглядит тем более странным, что сделки с потерпевшими были поставлены в компании на поток, не были единичной сделкой или исключительной.
Ну, как можно утаить от разумного и осмотрительного собственника операции по нескольким десяткам потерпевших на 50 (и тем более 200) миллионов рублей?
При этом в судах по взысканию денег представитель фирмы утверждал, что эти деньги отсутствуют в отчетности компании, они проходили мимо кассы, а подпись на договорах не принадлежит Авдюхиной. Правда, подлинность печати они не отрицали. Но суд их аргументы не убедили, решение вынесено в пользу клиента.
- А как вы эту позицию фирмы для себя объясняете?
- В ходе разбирательств у нас сложилось впечатление, что в фирме были созданы условия для заключения подобных договоров и извлечения прибыли.
«Жилфонд Барнаул» почему-то не объясняет в судах, при каких обстоятельствах Авдюхина совершила хищение, что, на наш взгляд, тоже является нетипичным поведением для потерпевшего.
А возлагать всю вину на бывшую управляющую, как это делает «Жилфонд» и его учредитель, очень удобно: «Мы потерпевшие, нас обокрали», учредитель сам пострадал, ну, а подозреваемая Авдюхина пропала без вести, она не защищает себя в суде.
- Напрашивается еще один закономерный вопрос: а куда смотрели клиенты, отдавая деньги под проценты? Речь ведь шла о 13% в месяц.
- Я говорил об этом со своими клиентами. Этому есть объяснения. Сделки заключались не на улице, не в кафе или дома у Авдюхиной, а в шикарно оборудованном офисе, отделанном в фирменном стиле - мой клиент сравнил его со Сбербанком.
Вся обстановка - дорогостоящая вывеска, вежливые сотрудники и другие атрибуты успешной компании - создавала впечатление надежной организации. Договоры, подписанные сторонами, составлялись на фирменном бланке. А главное - они давали гарантии абсолютной законности и безопасности сделок.
Доверие, думаю, вызывало и то, что «Жилфонд» - это сеть организаций, расположенных в разных городах страны. Плюс - проценты другим потерпевшим компания действительно выплачивала.
Размер процентов был рыночным и не высоким для беззалоговых займов. Люди рассказывали об этом друзьям и знакомым, те тоже приносили деньги, что еще больше усиливало доверие к компании. Сарафанное радио - лучшая реклама.
Идеальная карьера
- Авдюхина объявлена в розыск, на сайте МВД эта информация есть. А вам что-либо известно, где она? СМИ писали, что она уехала в Турцию, а потом в Аргентину.
- Уголовным делом ни я, ни мои коллеги не занимаемся, где она, нам неизвестно. Арбитражный суд направил запрос в Главное управление по вопросам миграции по Алтайскому краю о месте ее проживания и пребывания, ответ еще не получен.
Но мы видим, что у Авдюхиной есть адвокат, благодаря которому она совершает юридические действия в Арбитражном суде Москвы. При этом она почему-то не участвует в наших делах.
Что касается ее отъезда за границу, то главный вопрос: как она могла скрыться с такой суммой денег? При посадке на самолет физически невозможно пронести через таможенный контроль ни 50, ни тем более 200 млн рублей. Провоз ограничен суммой в 10 тыс. долларов.
- Сама фирма на страничке в соцсети утверждает, что у нее есть офисы и агенты в ряде стран, и рекламирует возможность для россиян купить там недвижимость. Может быть, через них и была реализована какая-то схема?
- Межгосударственные транзакции регулируются и строго контролируются, и маловероятно, что Авдюхина могла одна это осуществить. Поэтому у нас есть сомнения в правдоподобности версии с хищением денег. Она только помогает фирме «Жилфонд Барнаул» формально прикрываться статусом потерпевшего, а учредителю – дает возможность избежать субсидиарной ответственности.
- А какие еще возможны объяснения произошедшего?
- Мы проверяем следующую версию. Предположительно проценты по старым договорам могли выплачиваться за счет притока средств новых граждан. И в какой-то момент (возможно, в 2022 году) их стало не хватать на погашение старых обязательств.
У нас есть подозрения о наличии здесь признаков финансовой пирамиды, говорить о том, кто к ней причастен, пока рано.
- Это могло бы означать, что заявленных сумм в компании к концу 2022 года уже не было и ничего особо и не украдено?
- Могло бы. Но, повторяюсь, эту версию надо перепроверить. Лучше задать этот вопрос компании. И если компания является потерпевшей, то ей не составит труда все объяснить и ответить на любые вопросы. Это принцип чистых рук.
- Если все-таки хищение было, то почему на него пошла женщина, которая делала столь успешную карьеру? Она ведь начинала в 2005 году пекарем-кондитером, потом нанялась простым риэлтором, а уже в 2014-м возглавила крупную компанию. Дважды получила звание «Директор года».
- У нее была завидная для многих карьера и, насколько нам известно, очень высокая зарплата. В компании работал и ее муж. Она носила одежду дорогих брендов. Поэтому мне тоже трудно ответить на вопрос, зачем она решила все это потерять.
- Ну, а если она действительно скрывается за границей, не помешает ли ее поиску нынешняя геополитическая обстановка?
- Я думаю, нет. Обычно страны не заинтересованы в фигурантах неполитических уголовных дел. Но пока ясных доказательств, что деньги клиентов похитила Авдюхина, «Жилфонд» в суды не предоставил. Наши клиенты хотели бы знать, что произошло на самом деле.