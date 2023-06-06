Изменено движение трамваев из-за схода вагона в Барнауле

В связи с аварией на трамвайных путях, в Барнауле изменено движение нескольких трамваев. Об этом предупреждает мэрия города.

Напоминаем, 5 июня на пересечении улиц Шевченко и Челюскинцев трамвайный вагон сошел с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем.

В связи с аварией временно изменено движение следующих трамвайных маршрутов:



Маршрут №5: от конечной станции «Мясокомбинат» по маршруту до «Депо №1» (проспект Коммунаров, 128) и в обратном направлении. С конечной станции «Площадь Свободы» по проспекту Красноармейскому – улице Анатолия – конечная станция «Депо№1» и в обратном направлении.



Маршрут №7: конечная станция «Депо 3» по маршруту до «Депо №1» (проспект Коммунаров, 128) и в обратном направлении. С конечной станции «Кордон» по Змеиногорскому тракту – проспекту Красноармейскому – улице Анатолия на станцию «Депо №1», далее в обратном направлении.