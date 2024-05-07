Издевательство над животными просят придать огласке барнаульцы

Горожане бьют тревогу: животные на экзоферме по ул. Малахова находятся в плачевном состоянии, сообщает Barnaul 22 .

В одном из торговых центров на ул. Малахова работает экзоферма. По словам очевидцев, животных на ней содержат в очень плохих условиях: кролики лысые и худые, с натоптышами и ранами.

Без движения в протухшей воде лежит питон, от клетки исходит неприятный запах.

Также воды нет у многих животных.

"Такое ощущение, что за животными не ухаживают вообще. Попугай исчез, может быть, уже умер. Надзорные органы, сделайте хоть что-то с этим! Как на это смотреть? Животные погибают, как так можно?!" — волнуются барнаульцы.

Ранее жители алтайского села были возмущены живодерством.

Самое важное - в нашем Telegram-канале