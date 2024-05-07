8 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Издевательство над животными просят придать огласке барнаульцы

Горожане бьют тревогу: животные на экзоферме по ул. Малахова находятся в плачевном состоянии, сообщает Barnaul 22.

Питон.
Питон.
Barnaul 22

В одном из торговых центров на ул. Малахова работает экзоферма. По словам очевидцев, животных на ней содержат в очень плохих условиях: кролики лысые и худые, с натоптышами и ранами.

Без движения в протухшей воде лежит питон, от клетки исходит неприятный запах.

Также воды нет у многих животных.

"Такое ощущение, что за животными не ухаживают вообще. Попугай исчез, может быть, уже умер. Надзорные органы, сделайте хоть что-то с этим! Как на это смотреть? Животные погибают, как так можно?!" — волнуются барнаульцы.

Ранее жители алтайского села были возмущены живодерством.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Лекция «Не только Джоконда»
Что будет на фестивале «Гаражка»
Отправляемся наблюдать Солнце и Луну
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость