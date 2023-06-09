12 июня
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Происшествия

Из зоны ЧС: площадь лесного пожара на Алтае увеличилась до 5,2 га. На месте работают самолеты-амфибии

В Егорьевском районе Алтайского края введен режим ЧС из-за сокрушительного пожара, площадь которого увеличилась до 5,2 га.

Лесной пожар в Егорьевском районе
Лесной пожар в Егорьевском районе
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Пожар возник 7 июня после грозы. Накануне в районе введен режим ЧС, сообщает "Интерфакс".

В тушении пожара задействованы самолеты-амфибии Бе-200 — они с воздуха сливают воду на наиболее опасные участки. Вода - из Гилевского водохранилища. Увеличению площади пожара способствуют шквалистый ветер и аномальная температура воздуха.

Всего в тушении пожара задействованы 75 единиц техники. По сообщениям СМИ, ближайший населенный пункт от очага пожара находится в 10 километрах.

В ближайшее время на помощь алтайским огнеборцам прибудет группа десантников-парашютистов из Республики Алтай.

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