Из-за засоренной ливневой канализации мэру Новосибирска внесено представление

После прошедшего сильного дождя прокуратурой выявлено отсутствие и засоренность ливневых канализаций для отвода дождевых вод. Также выявлены повреждения и выбоины в асфальте.

Ранее в соцсетях поделились последствиями очередного ливня, прошедшего в Барнауле 22 июля. В реку превратились дороги на перекрестке ул. Шумакова и Балтийской, на ул. Георгиева, на пересечении ул. Островского с Антона Петрова, на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта и на многострадальной ул. Попова.

Там же очевидцы сообщают о неработающих светофорах и неработающих троллейбусах.

А чтобы перейти дорогу, людям приходится утонуть в воде по колено. Многие автомобили тоже "утонули".