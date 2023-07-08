11 июля
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Происшествия

Из-за схода селя более 500 человек застряли на горе Синюхе на Алтае

Из-за схода грязевых масс более 500 туристов оказались заблокированы на горе Синюха в Республике Алтай 7 июля, сообщает Readovka.

Затопление Манжерока 7 июля 2023.
Затопление Манжерока 7 июля 2023.
t.me/go_barnaul_telegram

Сель - временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб. Возникает из-за дождей.

Грязевые потоки окружили курорт в селе Манжерок.

Спасатели не могли вовремя прийти на помощь - в операторскую зашла вода, ее людям было по пояс.

Позднее местные жители успокоили - всех туристов сняли с горы.

Ранее страшный ураган обрушился на Подмосковье и Омск и затопил города 7 июля.

После стихия добралась и до нашего региона - мощный ливень остановил автомобили на трассе Новосибирск - Барнаул.

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