Из-за схода селя более 500 человек застряли на горе Синюхе на Алтае

Из-за схода грязевых масс более 500 туристов оказались заблокированы на горе Синюха в Республике Алтай 7 июля, сообщает Readovka .

Сель - временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб. Возникает из-за дождей.

Грязевые потоки окружили курорт в селе Манжерок.

Спасатели не могли вовремя прийти на помощь - в операторскую зашла вода, ее людям было по пояс.

Позднее местные жители успокоили - всех туристов сняли с горы.

Ранее страшный ураган обрушился на Подмосковье и Омск и затопил города 7 июля.

После стихия добралась и до нашего региона - мощный ливень остановил автомобили на трассе Новосибирск - Барнаул.