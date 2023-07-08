Из-за схода селя более 500 человек застряли на горе Синюхе на Алтае

Сель - временный поток смеси воды и большого количества обломков горных пород от глинистых частиц до крупных камней и глыб. Возникает из-за дождей.
Грязевые потоки окружили курорт в селе Манжерок.
Спасатели не могли вовремя прийти на помощь - в операторскую зашла вода, ее людям было по пояс.
Позднее местные жители успокоили - всех туристов сняли с горы.
Ранее страшный ураган обрушился на Подмосковье и Омск и затопил города 7 июля.
После стихия добралась и до нашего региона - мощный ливень остановил автомобили на трассе Новосибирск - Барнаул.