Из-за радиации в российском городе ввели режим ЧС

Режим введен из-за повышения радиационного фона.

Доступ к проблемному участку заблокировали.

Организованы работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению, указывает Lenta.ru.

Сообщалось, что Алтай попал в группу риска по радиоактивному облучению. Максимальные риски облучения радоном отмечаются в двух республиках Сибири — Алтае и Тыве. Повышенные риски отмечаются также в Иркутской области и Алтайском крае.

Ранее радиационный шторм обрушился на Землю.

Радиационный фон на планете поднялся до значения S2 по пятибалльной шкале. Это может вызвать помехи радиосвязи по всей Земле, а также помехи в работе навигации.

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