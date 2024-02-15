Из-за пьяной драки двух участников СВО задержали вылет самолета из московского аэропорта

Возвращавшиеся в Хабаровск участники СВО устроили потасовку в телетрапе во время посадки.
Буянов — они находились в состоянии алкогольного опьянения — разнимали транспортные полицейские.
У одного из мужчин был диагностирован перелом носа, указывает Газета.Ru.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Вылет задержали на полчаса.
Ранее "вагнеровца" оштрафовали за нападение на девушку.
В 2019 году его приговорили к 16 годам колонии за убийство с особой жесткостью — он 100 раз ударил девушку ножом и сделал селфи с трупом.
Но в 2022 году убийца поехал воевать в составе ЧВК "Вагнер" — получил помилование.
Оказавшись на свободе, он познакомился со своей новой жертвой в соцсети. Девушка узнала о его прошлом и решила прекратить общение.
После этого он выследил ее, устроил ДТП с ее машиной. А потом подкараулил девушку, схватил ее и попытался вколоть в ее грудь шприц с красной жидкостью.
Девушку спас телефон в кармане куртки. Его отправили под домашний арест.
Девушке стал писать угрозы и называл "больной ВИЧ проституткой". Вполне возможно, что в шприце была зараженная кровь.
Возбудили несколько уголовных дел — о порче имущества (автомобиль) и угрозе убийством. По делу о разбитом стекле автомобиля суд учел государственные награды в качестве смягчающих обстоятельств и оштрафовал мужчину на 25 тыс. рублей.
Сейчас "вагнеровец" находится в изоляторе временного содержания (ИВС).
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