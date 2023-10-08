10 октября
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Происшествия

Из-за катастрофических афганских землетрясений погибли 500 человек. Что известно к этому часу

Накануне в Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3, сообщает Associated Press.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

По последним данным, погибли порядка 500 человек, сообщает ТАСС. Более тысячи получили ранения, указывает "Коммерсантъ".

Некоторые СМИ сообщают о пяти мощных подземных толчках.

В зоне бедствия отключена телефонная связь. Власти обратились к богатым соотечествинникам с просьбой о помощи.

В 2022 году жертвами землетрясения в провинции Пактика в Афганистане стали 1,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. пострадали.

В октябре 2015 года В октябре в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

Ранее мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран — Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Также космическая группировка показала последствия разрушительного землетрясения.

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