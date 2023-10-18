18 октября
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Происшествия

Из-за ЧП на борту самолета на несколько часов задержали вылет лайнера из барнаульского аэропорта

Вылет утреннего рейса "Аэрофлота" Барнаул — Москва задержали на несколько часов из-за экстренной посадки борта в аэропорту Кольцово (Екатеринбург).

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
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Борт направлялся в Барнаул из столичного аэропорта Шереметьво.

Внезапно одной из пассажирок стало плохо — женщина начала задыхаться, члены экипажа пытались реанимировать ее. Командир воздушного судна (КВС) принял решение об экстренной посадке в Екатеринбурге. Но прибывшая скорая помощь лишь констатировала смерть женщины.

Сейчас самолет утреннего рейса Москва — Барнаул находится в воздухе. Ориентировочное время прибытия 14:15.

Время вылета из Барнаула в Москву — 15:10.

Ранее стали известны подробности ЧП на самолете, где умерла женщина.

Также сообщалось, что за 25 минут до посадки на борту "Уральских авиалиний" умерла женщина.

Борт выполнял рейс Сочи - Челябинск. Пассажиры после этого были в шоке и плакали.

Бортпроводницы пытались помочь 45-летней женщине, но тщетно.

О причинах смерти не сообщается.

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